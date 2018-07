Météo en France du samedi 28 avril 2018 : instable presque partout

publié le 28/04/2018 à 08:57

Samedi 28 avril, le temps sera marqué par un début de dégradation pluvio-orageuse par le Sud-Ouest, selon Météo-France. Les nuages déjà présents le matin sur le quart sud-ouest s'accompagneront de quelques ondées en début de journée. Au fil de la journée, ces nuages instables s'étendront vers le Massif-Central jusqu'à la Bourgogne.



De la Bretagne et des Pays de la Loire à la frontière belge, le temps sera encore chargé. Il s'accompagnera d'ondées passagères au cours de la journée. Dans l'Est, le ciel sera moins dégagé et plus chaotique que la veille mais l'atmosphère restera très douce. Des nuages parfois menaçants se développeront jusqu'à donner localement quelques orages l'après-midi notamment sur le relief.

Autour de la Méditerranée, les conditions seront plus ensoleillées. Néanmoins quelques nuages orageux se développeront en journée sur le relief des Pyrénées orientales, du Languedoc et sur le sud du Massif central et des Alpes. Des averses orageuses menaceront également la Corse. Le vent soufflera assez fort sur la chaîne pyrénéenne. Il se renforcera en soirée, sur tout le Massif central jusqu'aux monts du Lyonnais.

Les températures

Ça commence à baisser. Les températures matinales seront en hausse. Le matin, il fera entre 5 et 11 degrés en général, 13 à 16 sur les bords de Méditerranée. L'après-midi, les maximales ne seront pas aussi élevées que la veille : de 13 à 16 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, 17 à 22 en général sur le reste du pays, et 21 à 25 sur les régions méditerranéennes.