Météo en France du mardi 24 avril 2018 : généralement ensoleillé, parfois nuageux

publié le 24/04/2018 à 06:42

Le ciel sera nuageux mardi du Nord-Pas de Calais au Finistère avec l'entrée par les côtes de la Manche d'une perturbation très peu active, poussée par un léger vent de sud-ouest, indique Météo-France. Ailleurs, le temps sera calme et généralement ensoleillé.



De la côte aquitaine à l'ouest de Midi-Pyrénées, des nuages bas traîneront toutefois en matinée. Il fera également gris le matin sur le nord de l'Auvergne, le sud de la Bourgogne et dans la haute vallée du Rhône et le Val de Saône où des brumes et brouillards se sont formés durant la nuit. Cependant, toute cette grisaille se dissipera en cours de journée et le soleil reprendra ses droits.

Sur le relief corse, les Pyrénées et les Alpes Maritimes, des nuages bourgeonneront et donneront parfois une averse en cours d'après-midi.

Les températures

Les températures se rapprocheront des moyennes saisonnières. Les minimales iront de 5 à 10 degrés de la Lorraine aux Hauts de France jusqu'à la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 17 degrés localement sur le Sud-Ouest et autour de la Grande Bleue.



L'après-midi, il fera 14 à 20 degrés près de la Manche et sur le littoral atlantique, 20 à 28 degrés du nord au sud sur le reste du territoire, jusqu'à 29 degrés en Provence.