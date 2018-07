et AFP

publié le 30/01/2018 à 07:00

Au nord de la Seine, les brouillards alterneront ce mardi 30 janvier avec de belles éclaircies en matinée, mais le ciel s'assombrira à nouveau l'après-midi.



De la Bretagne jusqu'au Nord-Est, le ciel restera couvert toute la journée avec quelques pluies faibles et intermittentes. Plus au sud quelques trouées apparaîtront l'après-midi, plus nettes sur le Massif central. L'ambiance générale sera cependant maussade, hivernale.

Des Pyrénées au Languedoc et aux Alpes, le soleil sera en revanche très présent. Sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, il sera contesté par des entrées maritimes de nuages bas souvent tenaces, qui pourront également perturber le bleu du ciel en Corse.

Les températures minimales iront de 1 à 4 degrés sur l'extrême Nord, 4 à 8 ailleurs. Les maximales varieront entre 8 et 12 degrés en général, 13 à 15 près de la Méditerranée.