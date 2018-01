DIAPORAMA - Le passage de la tempête Eleanor en images

publié le 05/01/2018 à 00:27

Le vent ne souffle plus mais l'eau et la neige perturbent encore plusieurs départements français ce jeudi 4 janvier. Les pluies de la tempête Eleanor ont ainsi conduit Météo France à maintenir 25 départements en vigilance orange pour "Inondation", "Pluie-inondation" et "Avalanche" dans la soirée.



Le département de l'Isère est concerné, et a été le théâtre d'un drame ce jeudi. Une nonagénaire est décédée d'une crise cardiaque dans sa maison de Crêts-en-Belledonne, qui s'est retrouvée inondée par une coulée de boue et d'eau. La vieille dame est la deuxième personne à avoir trouvé la mort pendant ces intempéries. La veille, un skieur a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il dévalait une piste ouverte du domaine du Morillon en Haute-Savoie.

En montagne et particulièrement dans les Alpes, le risque d'avalanche est d'ailleurs à son maximum (5 sur 5), rendant les massifs impraticables à certains endroits. En conséquence, plusieurs domaines skiables ont fermé leurs portes, ou n'ont ouvert que les pistes situées en basse altitude. C'est notamment le cas dans les stations d'Avoriaz, Val d'Isère, ou encore Chamonix.

Dans le sud du pays, plusieurs incendies se sont déclarés, les flammes étant attisées par la violence des vents. À 14 heures, l'incendie de Sant'Andrea di Cotone (Haute-Corse), qui a parcouru près de 1.000 hectares, ne progressait plus mais n'était pas maîtrisé. Sur l'Île de Beauté, 11.000 foyers étaient encore privés d'électricité ce jeudi matin. Il en restait encore 7.000 en Alsace et en Franche-Comté, selon un bilan d'Enedis dévoilé à 12h30.