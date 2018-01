En France, le téléphérique séduit de plus en plus de villes

Depuis plus d'un an, 4.000 bretons vont travailler en téléphérique. À Brest, une télécabine a été construite en plein centre ville. La ministre Élisabeth Borne va y faire un petit tour vendredi 5 janvier pour mettre en valeur ce nouveau mode de transport, car il y a d'autres projets de téléphériques urbains en France.



Celui de Brest a eu des soucis au démarrage : beaucoup de pannes, une nacelle est même tombée, il a dû être arrêté. Mais aujourd'hui il fonctionne, et il permet aux habitants de traverser en trois minutes la rivière de la Penfeld. Pour rejoindre un nouveau quartier, les Capucins, il aurait fallu construire un nouveau pont qui aurait coûté 60 millions d'euros. Passer par les airs a coûté 3 fois moins cher.

Un téléphérique sera également construit à Toulouse pour relier l'hôpital, l'université et traverser la Garonne. La mise en service est prévue en 2020. À Orléans, une ligne va permettre de rejoindre un nouveau quartier d'affaires et de passer par dessus des voies de chemin de fer. Car le premier avantage est de pouvoir franchir des obstacles : à Grenoble, une ligne permettra de passer au dessus de l'Isère, et deux autoroutes.

Une ligne prend peu de place au sol ; il faut juste l'espace pour les pylônes. À Marseille, une télécabine va bientôt monter à Notre-Dame de la Garde. En fait, seul le projet de relier à Paris la Gare Austerlitz à la gare de Lyon est pour l'instant au point mort. Anne Hidalgo l'avait évoqué pendant sa campagne, et plus rien.



En revanche, il y aura bientôt un téléphérique près de Paris : dans le Val-de-Marne. Le gros avantage : vous survolez les bouchons. C’est comme une ligne de métro, mais en l'air. Et puis ça ne pollue pas beaucoup. Ce sont des téléphériques électriques : les émissions de gaz à effet de serre sont 30 fois plus faibles que celles d'une voiture.