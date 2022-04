Météo : des éclaircies prévues ce samedi

Quelques épisodes pluvieux devraient avoir lieu ce samedi 30 avril dans le piémont et dans le relief pyrénéen selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera de plus en plus voilé samedi sur la façade atlantique. L'après-midi, le ciel s'éclaircira temporairement sur le Sud-Ouest, parfois difficilement près des Pyrénées, mais avant la soirée des nuages envahiront à nouveau le littoral aquitain.

Sur la façade est du pays le temps sera agité avec des averses de l'Alsace au Jura et aux Alpes frontalières, qui s'estomperont le soir. La limite pluie-neige se situera vers 1.800 à 2.000 m. Partout ailleurs, le temps sera calme et assez ensoleillé, le ciel partagé entre petits cumulus et belles éclaircies.

Les températures minimales iront de 4 à 8 degrés sur la moitié nord en général, 8 à 12 au sud et en plaine d'Alsace avec des pointes à 13 à 16 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord, 19 et 23 au sud, localement 24 ou 25 sur le Sud-Est.