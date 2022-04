Météo : sur quelles régions le nuage de sable du Sahara va-t-il passer ?

C'est devenu un phénomène récurrent. Sur Twitter, Météo France, en se basant sur une prévision du modèle MOCAGE, prévient du "passage de poussières désertiques" qui aura pour conséquence "quelques dépôts au sol", en particulier dans le Sud-Ouest.

Le nuage touche le Sud-Ouest, puis devrait remonter jusqu'à la Bretagne. En fonction de la météo, les grains de sable devraient plus ou moins tomber au sol. De plus, selon l'institut météorologique, des précipitations sont prévues jusqu'à la vallée de la Garonne, et des averses se déclencheront sur les Pyrénées, puis s'étendront aux plaines du Sud-Ouest.

Depuis début 2021, le phénomène a été observé à plusieurs reprises et, en 2022, ce phénomène a déjà été observé à trois reprises. Le plus important l'a été en février, lorsque le ciel de plusieurs villes françaises était passé au rouge.