Mercosur : "la France pour l'instant n'est pas prête à ratifier" l'accord commercial

publié le 02/07/2019 à 09:33

"La France pour l'instant n'est pas prête à ratifier" l'accord signé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, a indiqué ce mardi 2 juillet la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Paris va "regarder dans le détail et en fonction de ce détail décider", indique-t-elle. La France demandera "des garanties" aux pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay), a-t-elle assuré sur BFMTV et RMC.



La Commission européenne de Bruxelles a signé vendredi dernier un accord commercial de grande ampleur avec les pays du Mercosur. Cet accord historique concerne une centaine de milliards d'échanges entre les deux blocs et prévoit que 92% des taxes sur les produits sud-américains importés par l'Europe disparaîtront.

L'UE s'ouvre ainsi en grand aux productions agricoles sud-américaines qui touchent des filières extrêmement sensibles : bovin, volaille et sucre, des secteurs en grande difficulté, surtout en France. De plus, les pays du Mercosur piétinent l'accord de Paris sur le climat, déforestent sans état d'âme et ne répondent pas aux mêmes normes sociales et sanitaires que l'Union. L'accord ne risque donc pas d'encourager nos paysans à se lancer dans une agriculture plus vertueuse.