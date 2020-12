Mayenne : il lègue 1 million d'euros au village de sa femme

publié le 29/12/2020 à 15:59

Jackpot pour la commune de Vaiges, en Mayenne. Le village va toucher environ 1 million d'euros début janvier. Marcel Montillet, décédé en mai 2020 à l'âge de 91 ans, a décidé de lui léguer sa fortune. Un don du ciel pour le maire Régis Lefèvre.

"On va commencer par rénover et restructurer tout un jardin public qui est attenant au cimetière où sont enterrés Marcel Montillet, sa femme et la famille de sa femme. On veut faire un endroit convivial pour les gens de Vaiges. Et ensuite on veut faire des structures pour les jeunes ou les moins jeunes, un préau pour les boulistes, des choses en rapport avec le sport aussi".

Le maire se souvient bien de Marcel Montillet : "On allait prendre un petit verre au restaurant du coin, il venait régulièrement sur la tombe de sa femme à Vaiges, parce que lui habitait à Rueil-Malmaison. Sa femme avait été réfugiée à Vaiges pendant la guerre. Moi je suis devenu maire en mai 2016 et un mois plus tard Marcel était dans mon bureau pour me dire qu'il léguait tous ses biens à notre commune. C'est une bonne surprise, on le remercie vivement".