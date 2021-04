Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La direction de Pôle Emploi attend que l'agence d'intérim Placidom publie un second communiqué car elle s'estime injustement incriminée.

publié le 14/04/2021 à 22:17

Une offre d'emploi, jugée raciste, s'est retrouvée au cœur d'une polémique en Martinique. Le 10 avril, Placidom, une agence d'intérim de Fort-de-France, a indiqué être à la recherche d'un "responsable blanc".

Les faits sont rapportés par Martinique La Première. L'offre d'emploi s'adressait à "un(e) responsable budget et finances" pour un client spécialisé dans l'environnement, relate la chaîne. Mais une fois relayée par le site "WeRecruit", puis par Pôle Emploi, l'annonce est devenue : Placidom recherche un responsable "Blanc".

Cet intitulé a suscité un vif émoi et l'annonce a rapidement été supprimée. En réaction, Placidom a publié un communiqué le même jour, à 22h05. Un communiqué qui, a priori, mettrait en cause l'agence Pôle Emploi. De son côté, comme le précise Martinique La Première, la direction de Pôle emploi a demandé à ce qu'un second communiqué paraisse. Elle a jugé avoir été injustement incriminée par l'agence d'intérim ; les annonces étant reprises de façon automatique.

Le terme "blanc" se rapporterait ici à une fonction professionnelle. Sur le site des assureurs Hoggo, "Responsable blanc" est un métier référencé. La plateforme désigne, par le biais de ce terme, les activités suivantes : réparer des appareils électrodomestiques par changement de pièces mécaniques, composants électriques, cartes électroniques et par réglage, selon les règles de sécurité et des techniques définies, indique la chaîne.