Marseille : la banque alimentaire a distribué deux fois plus d'aliments pendant les confinements

publié le 13/12/2020 à 11:24

Marseille est l'une des villes les plus pauvres et les inégalitaires de France. Alors le virus n'a pas arrangé les choses, au point que certains parlent aujourd'hui de crise humanitaire. Gérard Gros, président de la banque alimentaire des Bouches-du-Rhône s'exprime sur ce sujet au micro de RTL.

"La situation était déjà difficile. Nous étions sur des bases de taux de pauvreté très très forts, autour de 20% en moyenne pour le département. Mais effectivement la crise a largement aggravé les choses car elle a touché pratiquement toutes les populations. Durant le premier confinement, nous avons distribué 50% d'aliments en plus avec 200.000 repas par semaine et dans ce deuxième confinement, nous en sommes déjà à 170.000 repas, on sera dans les mêmes eaux à la fin du confinement".

"La pauvreté traditionnelle qui existait avant mais aujourd'hui toutes les couches de population sont touchées. La vie de tous les jours pour nous ce n'était pas le confinement. On est passés de 60 tonnes par semaine à 185 pour l'instant. Nous ne sommes même pas sûrs d'arriver à satisfaire tous les besoins", reconnaît-il.