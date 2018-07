publié le 30/11/2016 à 11:35

Un drôle de trafic a vu le jour à Marseille. À l'heure où les Caisses d'allocations familiales multiplient les mouvements de grève pour dénoncer leurs conditions de travail, la Caf des Bouches-du-Rhône est débordée. Certains en profitent pour développer leur affaire. Dans un bureau des quartiers nord de la ville, on revend sous le manteau des tickets de file d'attente.



Certains allocataires viennent très tôt le matin, deux heures avant l'ouverture, récupèrent une dizaine de tickets puis les revendent à d'autres allocataires pressés, comme le raconte Myriam. "Je suis témoin. (Un des trafiquants) voulait me vendre un ticket à 5 euros. Et quand je suis partie voir le personnel, ils m'ont dit que ce n'était pas leur problème."



C'est lamentable, c'est révélateur d'une situation de crise, d'un marasme Lionel Zaouati, délégué CGT de la Caf Partager la citation





Ce n'est pas le problème non plus de la direction qui semble vouloir ignorer cette pratique. Pour Lionel Zaouati, délégué CGT de la Caf, ce trafic de tickets montre qu'à cause du manque de personnel, l'administration ne peut pas gérer en temps et en heure tous les dossiers. "Dans tous les systèmes inappropriés, vous avez des gens pour en profiter. C'est lamentable, c'est révélateur d'une situation de crise, d'un marasme, d'une situation inacceptable pour ces populations qui souffrent." Une situation qui ne risque pas de s'améliorer avec la fermeture des Caf tous les jeudis pour traiter les dossiers en retard.