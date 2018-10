VIDÉO - Les recettes pour réussir un mariage respectant l'environnement

publié le 17/10/2018 à 20:37

Respecter l'environnement tout en se mariant, c’est possible. Des solutions pour un mariage durable mais aussi éco-responsable, c'est le principe du OuiDing Festival, un événement qui se tenait le week-end dernier dans les Bouches-du-Rhône. “Un mariage, ce qu’il faut savoir, c’est que cela consomme neuf tonnes de CO2 (...), c’est la consommation d’un Français sur une année", affirme Coralie Despinoy, wedding planner pour "My green event".



L'événement proposait ainsi des alternatives pour réussir son mariage écolo, en commençant par utiliser fleurs des champs et autres plantes glanées pour la décoration. "Tout ce qui est feuillages et graminées, ce sont des choses que je ramasse dans la nature.(...) Par exemple, la clématite sauvage, pour les mariages, peut très bien tenir deux, trois jours sans problème", conseille Emilie Delorme, fleuriste.



Plus original encore, vous pouvez faire-part de votre union en envoyant des invitations ensemencées. Il suffit juste de planter le papier pour voir pousser fleurs et aromates. "Je trouve ça sympa de pouvoir donner une seconde-vie à ce papier", reconnaît cette future mariée.

Robe de mariée recyclée et lune de miel équitable

Le recyclage, c’est aussi valable pour la robe de mariée. "Elle est faite de manière éco-conçue. (...) Ce sont de chûtes de tissus qui sont récupérées dans l’industrie du luxe, qui sont transformées en robe de mariées", explique Claire Bodard, de la ZEI. Recyclées aussi ces robes de créateurs qui n’ont servies que pour des essayages. "Une robe que vous pouvez avoir à 3500 à Paris, vous l’aurez à 2200 euros chez moi", souligne Christine Fleurence, créatrice de "Juliette se marie".



Pour la lune de miel, pourquoi ne pas faire un voyage équitable. "Par exemple, à Tengrela, au Burkina Faso, on amène les gens dans un village qui va permettre de développer l’économie, tout en passant des vacances de rêve", fait valoir Vincent Rosello, représentant de Human Trip. Bon marché également pour le buffet : faire appel aux producteurs locaux.