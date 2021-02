Mardi gras : d'où vient cette tradition ?

publié le 16/02/2021 à 11:12

À l’origine, Mardi gras est une fête chrétienne. Elle se déroule toujours 47 jours avant Pâques, et marque la fin des sept jours gras. Mardi gras est toujours suivi par le mercredi des Cendres et le Carême, pendant lequel les chrétiens mangent "maigre", en s’abstenant de viande.



Peu à peu, Mardi gras est devenu un événement festif. L'occasion pour les enfants de se déguiser et de faire la fête. Une période marquée par les carnavals qui ont lieu partout dans le monde, comme à Rio de Janeiro, Dunkerque ou encore Venise. Et justement, le mot "carnaval" vient du mot latin "carnelevare " qui signifie "carne" (viande), et "levare" (enlever). Il signifie littéralement "entrée en carême".

Avec la Réforme protestante, qui a remis en cause le Carême, Mardi gras est surtout identifié aux pays catholiques et orthodoxes. Dans les pays anglo-saxons, certains protestants ont conservé un équivalent, sobrement intitulé "Shrove Tuesday" : Mardi de la confession, ou Mardi de l'absolution.

Une occasion pour faire tout et n'importe quoi avant de se tourner vers Dieu

Traditionnellement, le Carême interdit aussi les fêtes, donc le Carnaval était la dernière occasion pour faire tout et n'importe quoi avant d'entamer une période plus calme, tournée vers Dieu. Au Moyen-Âge, par exemple, les déguisements permettaient de transgresser les interdits de l’ordre social. Les pauvres pouvaient se déguiser en riches et les hommes pouvaient par exemple se déguiser en femmes.



Le jour de Mardi gras, la coutume est aussi de manger des crêpes, des gaufres, des beignets, ou encore des pancakes dans les pays anglo-saxons. Une tradition qui servait à épuiser les réserves d’œufs et de beurre non utilisés durant la période de jeûne. Appelées "merveilles" dans le Sud-Ouest, les beignets de carnaval tirent leur origine d'une spécialité culinaire du duché de Savoie. Celle-ci a fini par s'étendre dans la région de Lyon. Pour célébrer Mardi gras, ces petits beignets sont devenus les rois de la fête.

Au fil des années, on pense moins à la tradition chrétienne lors du Mardi gras. C'est l'idée de la fête qui prédomine dans les pays et les sociétés.