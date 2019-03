publié le 05/03/2019 à 17:53

C’est mardi gras aujourd’hui, les petits et les plus grands se déguisent et se maquillent. Mais les services de la répression des fraudes ont retrouvé des substances dangereuses dans du maquillage et des déguisements pour les enfants.



En 2018 et au début 2019, les agents de la répression des fraudes ont analysé 12 palettes de maquillage pour enfants. Résultat : la moitié était non-conforme et un quart même dangereux. Trois contenaient des substances chimiques : de l'aluminium et de l'isophorone, au-delà des seuils, et trois autres palettes de maquillage n'indiquaient ni la provenance, ni leur composition.



La répression des fraudes a également analysé 47 déguisements de Carnaval. Et là encore, cinq se sont révélés dangereux. Ils contenaient des substances chimiques : arsenic et phtalates... et 33 n'indiquaient pas qu'ils étaient inflammables, ou qu'ils présentaient des risques de strangulation avec leurs cordons.

Comment acheter un bon produit ?

Pour les déguisements, choisissez-en un qui présente tous les aspects d'un costume de qualité, c'est-à-dire bien cousu. Et lorsque l'enfant porte son déguisement, éloignez toute source de chaleur. Il ne faut pas le laisser jouer près du feu, près de barbecue ou près d'une bougie, car les déguisements sont réellement très inflammables.



Quant aux maquillages, déjà, ils doivent être adaptés à l'âge de l'enfant, ils ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Vérifiez la composition et les allergènes, et ne leur donnez pas de maquillage destiné aux adultes, leur peau est vraiment plus sensible.