publié le 02/10/2019 à 11:57

Des milliers de policiers qui battent le pavé parisien, cela ne s'était pas vu depuis 20 ans. Ce mercredi 2 octobre, l'ensemble des syndicats de la police appellent à une "marche de la colère". Depuis le début de l'année, 50 policiers se sont donnés la mort. Et quand les policiers manifestent, tout ne se passe pas exactement comme un rassemblement ordinaire.



La manifestation ne sera pas encadrée par des hommes de la police nationale mais par des gendarmes mobiles. Le cortège s'élancera vers 12h30 de la place de la Bastille à Paris, pour rejoindre celle de la République.

Les cortèges de forces de l'ordre qui encadrent la manifestation sont là pour protéger les manifestants, qu'ils soient policiers ou non. Ils sont soumis aux mêmes lois comme celle, par exemple, de l'interdiction du port d'arme en manifestation. La loi est stricte sur ce point et s'applique à n'importe quelle manifestation. C'est l'article 431-10 du Code pénal : "Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende".