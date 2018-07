publié le 26/06/2017 à 23:15

En cette veille de rentrée, Manuel Valls cherche des soutiens pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Et une folle rumeur circule ce lundi 26 juin : l'ancien Premier ministre serait même prêt à siéger aux côtés de nationalistes corses. Si Jean-Félix Acquaviva, l'un des trois indépendantistes corses élus au Palais Bourbon, confirme participer à des réunions pour constituer à groupe parlementaire, il assure que Manuel Valls "se trouve en dehors du périmètre de discussion". Du moins, "pour l'instant".



"Pour parler clairement, il paraît difficile qu'il y ait une convergence entre ce que nous représentons et ce que représente Manuel Valls, l'homme qui a dit 'non' a beaucoup de choses concernant la Corse, mais aussi une conception girondine de la République", poursuit l'élu, qui revendique déjà une dizaine de députés sur les quinze nécessaires à la formation d'un groupe.

Des discussions sont également enclenchées avec d'autres députés. Des échanges tournés autour de la "lutte contre toutes les discriminations", la "justice sociale", de "progrès" ou d'"écologie" et pas uniquement sur des problématiques corses.