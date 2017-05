et Quentin Vinet

publié le 30/05/2017 à 09:27

La Corse pratique la préférence régionale. Conformément à une promesse du nationaliste Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée corse élu en 2015, l'île de Beauté lance une nouvelle charte locale de l'emploi qui donne la priorité aux résidents locaux. Le document a été signé le 24 mai par le syndicat des travailleurs corses et les présidents des chambres des métiers du commerce et de l'agriculture, relate France 3.



Jean-Guy Talamoni explique ce dispositif, décrié par la CGT et le Medef, au micro de RTL : "Concrètement, ça veut dire que les personnes résidant sur l'île seront favorisées à compétence suffisante. Il y a dans certains cas une tendance qui est observable, qui consiste à embaucher à l’extérieur, à des postes qui pourraient être pourvus localement. Compte tenu de la situation de l'emploi en corse, nous pensons que c'est un phénomène négatif".

Chez les pouvoirs publics, la mesure pose question. Dans un courrier, le préfet de Corse Bernard Schmeltz s'interroge sur une éventuelle infraction de discrimination à l'embauche. Jean-Guy Talamoni se défend : "C'est quelque chose qui ne relève absolument pas d'une approche raciale ou ethnique", assure-t-il.

