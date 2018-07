et AFP

publié le 26/05/2018 à 16:28

C'est un peu son jour, celui de la "convergence des luttes" et de l'opposition frontale à la politique du gouvernement. Après avoir défilé pour la "Fête à Macron" le 5 mai, Jean-Luc Mélenchon a intégré les rangs de la "marée populaire" de Marseille - tandis que des défilés sont lancés ce samedi 26 mai dans plusieurs villes de France pour clamer son hostilité envers la politique gouvernementale. "Formez ce front populaire dont le peuple a besoin", a lancé le patron de la France insoumise aux participants de la cité phocéenne.



"Les Marseillais, les premiers, vous ont ouvert le chemin du rassemblement des partis, des syndicats, des associations du peuple tout entier !", a déclamé le chef de file des Insoumis, retrouvant ses accents de tribun, juché sur une caisse de bois, au milieu de milliers de partisans. "Formez ce Front populaire (...) pour que l'on commence l'ère du partage, du renouveau, d'une autre société", a-t-il poursuivi, avant que le cortège ne s'élance du Vieux-Port.

Mélenchon dit "assez" aux inégalités

"Ne comptez que sur vous, il n'y aura pas de sauveur suprême", a ajouté le député de Marseille, soulignant que ces marches n'étaient "la propriété d'aucune organisation" et d'aucun de leurs dirigeants, mais témoignant sa "reconnaissance" aux syndicats et à la CGT en particulier, qui "la première a appelé au rassemblement".

"Il faut que la tête dure de Monsieur Emmanuel Macron entende ce message du peuple populaire, comme on dit", a déclamé Jean-Luc Mélenchon, rappelant les luttes des personnels hospitaliers et des étudiants ou encore la question des moyens policiers face aux trafics à Marseille. "Vous nous répondez qu'il n'y a pas d'argent ? Ecoutez le peuple qui crie, et qui vous dit nous ne vous croyons pas parce que vous nous mentez !", a-t-il ajouté.



"Le pays est riche, le pays doit partager. Il est assez que ce soit les mêmes qui aient toujours tout (...) Au nom des pauvres, des humiliés, des sans-toit, des mineurs abandonnés, nous vous disons 'Assez !' Nous voulons partager, nous voulons travailler, nous voulons enrichir la vie de chacun", a poursuivi Jean-Luc Mélenchon.