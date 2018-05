publié le 17/05/2018 à 12:59

Retournement de situation à la CGT. Le syndicat a finalement décidé de se joindre à la manifestation prévue samedi 26 mai par plusieurs organisations syndicales, associatives et politiques, y compris La France insoumise, qu'elle a jusqu'à présent snobée au nom de son indépendance.



Lors d'une consultation interne, 78 organisations CGT se sont dites favorables à cette participation à la manifestation du 26 mai. Le syndicat affirme avoir pris cette décision "compte tenu de l'urgence sociale" mais prend soin de préciser qu'elle reste "fidèle à ses principes d'indépendance".

Philippe Martinez, le leader de la CGT, s'était jusqu'à présent refusé à marcher aux côtés de La France insoumise. "Quand on est un mouvement politique, les objectifs sont différents de quand on est un syndicat", avait-il alors argumenté à l'automne dernier.

Séparer politiques et syndicats

"Cela peut paraître un peu surprenant, mais la participation peut s'expliquer par le fait que cette fois, le mouvement a été coconstruit, avec plusieurs acteurs. Il ne s'agit pas d'un appel lancé par un parti politique seul", avance un dirigeant CGT pour justifier ce changement de position.



La participation de la CGT le samedi 26 mai "est liée au succès de la 'Fête à Macron'. On a besoin d'élargir la mobilisation", estime un autre dirigeant, qui évoque les résultats mitigés des manifestations organisées le 19 avril ou le 1er mai.

La crainte d'une photo de famille

Philippe Martinez "n'a qu'une crainte : qu'il y ait une photo de famille avec lui et Mélenchon le 26 mai !", assure le haut dirigeant. Mais il est prévu que lors du défilé, aucune personnalité politique ne marche en tête. Et les organisations syndicales et politiques marcheront séparément.



Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a indiqué ne pas vouloir faire "ce chemin en arrière de l'indépendance du syndicalisme qui a été fait depuis 20-30 ans. C'est mortifère pour le syndicalisme." Force ouvrière, qui se place sur la même position, ne sera pas présent non plus à la manifestation.