La convergence des luttes, prônée notamment par la CGT, va-t-elle devenir réalité ? Si Emmanuel Macron a estimé en Conseil des ministres qu'elle n'était pas d'actualité au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation mardi 22 mai, Olivier Besancenot se montre beaucoup plus mesuré.



Il voit même le chef de l'État comme l'un des promoteurs de cette convergence des luttes. "Il faut qu'il fasse encore un petit effort et il va y arriver. J'ai déjà dit que c'était un agent double et je le pense, ironise-t-il. Et de poursuivre : "À force de taper sur tout le monde, au même moment (...) Ça agace, ça énerve et ça peut aider dans les perspectives qui nous attendent".

L'un des chefs de file du NPA évoque le "front unitaire" qui se met en place depuis plusieurs semaines contrairement à ce qui s'était passé lors de la mobilisation contre la loi Travail. "Même si on n'est pas à la convergence ultime, les gens voient que le mouvement continue", glisse-t-il appelant alors aux retraits de la réforme de la SNCF et de Parcoursup.



S'il estime qu'Emmanuel Macron est "déterminé", Olivier Besancenot ne veut pas lâcher. "On ne fait pas ça pour le folkore, quand je vais manifester ce n'est pas pour le plaisir de marcher. Je le fais parce que j'ai des convictions. Parce que j'y crois", lance-t-il.



Il appelle dès lors le chef de l'État à davantage de respect. Interrogé sur ce qu'il dirait à Emmanuel Macron, le leader d'extrême gauche répond : "Apprends un peu mieux à nous parler. Arrête de nous prendre de haut (...) Mais, c'est une spécificité chez lui". Avant de conclure : "Il est dans sa bulle. L'histoire de mon pays, je la connais autant que lui donc il faut qu'il redescende un peu de là où il est".