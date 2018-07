publié le 26/05/2018 à 11:46

Après la "fête à Macron", place aux "marées populaires". C'est en tout cas en "marées populaires" que le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon espère voir se transformer ces manifestations du samedi 26 mai à Paris et dans plusieurs villes de France, comme Marseille, où il défile en personne.



Ces manifestations visent à dénoncer la politique menée par Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Fait rare, la CGT de Philippe Martinez prend part à la manifestation au même titre que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Jusqu'à présent, Philippe Martinez avait toujours refusé de participer à une journée d'action avec la France Insoumise.



Ces rassemblements sont organisés à l'initiative d'Attac, Association pour la taxation des transactions financière et pour l'action citoyenne, mais l'unité est le mot d'ordre de ce rassemblement, dans l'idée d'une convergence des luttes. La gauche de la gauche, des syndicats et des associations ont décidé de signer l'appel unitaire.

À Paris, la manifestation part en début d'après-midi de la Gare de l'Est direction Bastille, en passant par la place de la République. D'autres défilés auront lieu un peu partout en France, notamment à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite donc que cette journée devienne la "super fête à Macron".





"Macron est en train de se construire comme chef de la droite, c'est un mélange très intime de Sarkozy et de Giscard", a affirmé le député des Bouches-du-Rhône devant la presse à Marseille. "Le mouvement social n'a pas désarmé", s'est-il également félicité tout en soulignant que le chef de l'État est "un stratège déterminé et rusé". "Ça ne nous arrête pas", a cinglé le président de la République depuis Saint-Pétersbourg, où il est en déplacement.



La manifestation du 5 mai, organisée à l'initiative du député de la France insoumise François Ruffin, avait, sans les bataillons de la CGT, rassemblé entre 40.000 et 160.000 personnes, selon les sources.