DIAPORAMA - "La fête à Macron" : de nombreux slogans contre le Président

publié le 05/05/2018 à 14:24

Conformément aux souhaits des organisateurs, l'ambiance était festive et bon enfant, samedi 5 mai à la mi-journée près de l'Opéra Garnier à Paris. À l'appel du député insoumis François Ruffin, "La fête à Macron" était censée "adresser un message clair à (Emmanuel) Macron et aux milieux économiques qui l'entourent : celui de la détermination et de la volonté de ne rien céder", avait expliqué Jean-Luc Mélenchon.



Certains manifestants parisiens étaient venus en famille, pique-niquant sur place au milieu de banderoles. Sur celles-ci, on pouvait lire des slogans de La France insoumise comme "A bas le président des riches, "Non au coup d'Etat social", "Pour la planification écologique", "Pour une VIe République", avec certains plus potaches: "Manif pot-au-feu, c'est encore meilleur réchauffé", "Un an de trop", "Arrêtons ToutenMacron".

Un orchestre s'est installé devant l'opéra Garnier, et dans la foule, quelques touristes chinois ne parlant ni anglais ni français portaient des banderoles à l'envers, tandis que les commerces alentour restaient ouverts. Au milieu de la place, un stand vendait des ouvrages et revues de gauche ou d'extrême gauche, un autre des cookies vegan.