publié le 23/12/2020 à 00:19

Les retombées du premier confinement au printemps dernier commencent à arriver. Une étude menée par le CHU de Dijon et le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations Paris-Saclay de l’Inserm alerte sur la hausse des violences familiales lors de ce premier confinement et notamment de la maltraitance des enfants de moins de 5 ans.

Cette étude, relayée ce mardi par le journal Le Monde, fait état d'une augmentation de 50% des hospitalisations d'enfants de 0 à 5 ans pour violences physiques, enregistrées en mars et avril dernier. Les scientifiques alertent également sur "une légère hausse" de la gravité de ces violences, explique le journal. En 2020, 1,79% des enfants hospitalisés pour maltraitance physique sont décédés, contre 1,65% entre 2017 et 2019.

Le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger rapporte lui aussi une hausse des appels sur la période liée au premier confinement, de 56,2% par rapport à 2019.