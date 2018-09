publié le 10/09/2018 à 12:58

Alexis travaillait dans la finance avant de créer La Fabrique Cookies. C'est lui qui a créé toutes les recettes de ses cookies, qui sont fabriqués ici, avec du beurre AOP.



Dans ses boutiques, il propose dix-sept parfums de cookie, comme le cookie-tatin ou le choco-coco. " On fait des recettes très originales, comme chocolat au lait-banane, ou citron meringue, ou orange confite chocolat noir avec une pointe de fleur d'oranger, mais ceux qu'on vend le plus sont les cookies au chocolat noir, chocolat lait et chocolat blanc ", explique Alexis de Galembert.

Pour fabriquer un cookie, il faut une journée et demie. Ils sont fabriqués ici à Clichy-La-Garenne, pour être redistribués ensuite dans les cinq boutiques parisiennes (rue de Lévis, rue Montorgueil, rue Cler, gare Saint-Lazare et gare Montparnasse).

Tout est parti d'une rêve. " A l'époque, je travaillais dans la finance, et j'ai imaginé tout un placard rempli de cookies. Tout est parti de là", se plaît à raconter notre chef cookie.



Mais en six ans, sa petite entreprise est devenue une belle société. Ses cookies sont aussi distribués dans les Daily Monop'. Il fabrique deux millions de cookies chaque année.

Alexis De Galembert dans son laboratoire de fabrication de pâte à cookies, à Clichy-la-Garenne Crédit : RTL / Armelle Lévy

Ils sont une trentaine dans l'entreprise pour fabriquer et vendre tous ces cookies. Si vous êtes à Paris mercredi 12 septembre, vous pourrez goûter gratuitement les cookies d'Alexis.



Alexis de Galembert va ouvrir quatre nouvelles Fabrique Cookies d'ici la fin de l'année : trois à Paris et une dans le centre commercial de Carré-Sénart, et une autre à Lyon en 2020.