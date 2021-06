publié le 09/06/2021 à 11:44

Bruno Cautrès, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre de recherche de la vie politique française (CEVIPOF) était invité de RTL ce mercredi 9 juin, dans le cadre de la gifle reçue par le président de la République, la veille, à l'occasion d'un bain de foule dans la Drôme. Juge-t-il cet événement préoccupant, dans la perspective des prochaines élections présidentielles ? "Sans extrapoler à partir d'un seul phénomène, fût-il extrêmement spectaculaire, comme les images vues hier, on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui traduit quelque chose de beaucoup plus lourd et qui est assez inquiétant", estime le spécialiste.

Avant de poursuivre : "Nous le documentons dans une enquête que nous réalisons au CEVIPOF tous les ans, c'est le Baromètre de la confiance politique. Depuis plus de dix ans, celui-ci documente ce rapport extrêmement dégradé des Français vis-à-vis des hommes et des femmes politiques". Le chercheur estime que les Français continuent de placer leur confiance dans les institutions, "notamment quand elles incarnent le soin, la protection - en particulier dans cette période pandémique - mais dès que cela touche à la politique, les niveaux de confiance et les perceptions sont beaucoup plus dégradées."

Une "désacralisation" des responsables politiques ?

L'événement de ce mardi va-t-il au-delà d'une dégradation de la fonction présidentielle ? "Ce n'est pas seulement le cas en France, mais il y a une désacralisation du rôle politique dans nos sociétés. Mais cela traduit peut-être aussi un nouveau rapport des Français à l'autorité verticale", observe-t-il.

Si cette autorité verticale continue d'être respectée dans de nombreuses situations, le fait que "les hommes et femmes politiques" se soient évertuées, ces dernières années à "se rapprocher des Français", pour montrer qu'ils sont "des citoyens comme les autres", cela a, d'une certaine façon, "participé à cette désacralisation", analyse Bruno Cautrès. "Les hommes et femmes politiques se sont retrouvés mis à nu, très exposés, et on a eu le sentiment de changer les majorités politiques. Cela a beaucoup contribué à cette image d'un personnel politique qui vivait dans sa bulle, un peu déconnecté, sans pour autant régler les problèmes."