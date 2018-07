Le Louvre : une sculpture en or pour accueillir les touristes

publié le 13/07/2018 à 21:23

C'est une œuvre d'art un peu particulière qui a été installée hier au Musée du Louvre à Paris. Une sculpture de l'artiste japonais Kohei Nawa, placée à l'entrée du musée, "flottant" au sommet du belvédère, a de quoi accrocher l’œil. Et pour cause, elle est entièrement recouverte de feuilles d'or.



Inspirée des formes des chars utilisés lors des fêtes religieuses d'Asie, cette impressionnante sculpture, nommée Throne, mesure plus de 10 mètres de haut et pèse 3 tonnes. L'œuvre, exposée dans le cadre de la manifestation Japonismes 2018 : les âmes en résonance, permet de célébrer notamment le 106e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France.

Cette œuvre a été créée à partir de la combinaison de plusieurs techniques : impression 3D, polissage par un robot et dorure à la feuille d'or. Elle pourra être admirée pendant six mois, jusqu'au 14 janvier 2019.