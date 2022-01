Louis : un lourd héritage familial

Arlette nous raconte son parcours de vie différent. Adoptée très jeune par une famille peu aimante, Arlette voulait exprimer la nécessité aux parents de dire à leurs enfants qu'ils ont été adoptés.

Marie est très inquiète pour sa petite fille. Elle vit en colocation avec une amie qui a une forte personnalité et des difficultés relationnelles avec sa famille. Marie ne sait pas comment en parler à sa petite fille.

Louis a un parcours de vie fracturé, un papa qui s'est suicidé quand il avait 5 ans et une maman qui n'était plus en état de s'occuper de lui. À 27 ans, il n'a aucune nouvelle de sa mère et vit à travers le fantôme de son père.

La belle fille de Denise a des sautes d'humeur suite à un cancer de la thyroïde. Denise à peur pour sa petite fille qui entre souvent en conflit avec sa mère. Elle ne sait pas comment réagir pour les aider.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

