Euromillions : quand on gagne, "il y a une modification de soi", explique un psychanalyste

220 millions d'euros : c'est la somme mise en jeu ce vendredi 15 octobre, et que pourrait donc remporter un éventuel seul vainqueur de l'Euromillions. Pour Jean-Claude Boulay, psychanalyste et sémiologue qui a travaillé pendant 20 ans à la Française des Jeux (FDJ), avec cette cagnotte, "on touche pratiquement l'inconnu".

Le psychanalyste explique avoir rencontré des personnes "qui ne dormaient pas" après des gains de 16 millions. "Au départ, il y a un sentiment de stupeur, une extraction du réel. C'est un événement brut qui, sans explication, arrive d'un coup". Passé cette stupeur, il y a "une modification de soi" puis "une canalisation", poursuit-il.

Selon Jean-Claude Boulay, ce qui pousse à jouer, malgré des probabilités extrêmement faibles, c'est "le temps de latence" entre la mise et le résultat. "On se dit 'et si mes numéros étaient reconnus par le destin ?'", explique-t-il.

Le mardi 12 octobre, la cagnotte était déjà de 220 millions. Cette somme sera remise en jeu pour un maximum de quatre semaines.