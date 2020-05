Loto : les résultats du tirage du samedi 2 mai 2020

publié le 02/05/2020 à 23:44

Que fallait-il jouer pour être l'heureux gagnant du tirage du Loto du mercredi 29 avril 2020 ? Un joueur remportera-t-il le jackpot de 4 millions d'euros mis en jeu à qui trouvera le bon résultat du Loto ?

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux, le tirage gagnant ce mercredi 29 avril 2020 est le suivant : 9 - 12- 22 - 30 - 43 et le numéro chance 4. Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison et remporté la cagnotte de 2 millions d'euros ! Pour le Joker +: 4 850 523 et les numéros du second tirage sont les suivants : 7 - 11 - 18 - 21 - 42. Cinq joueurs ont tout de même trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance et remportent chacun 196 546,60 euros chacun.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce samedi, il vous reste une chance de remporter 20 000 euros grâce aux 10 codes Loto, code qui figure sur chaque grille, tirés au sort ce samedi 2 mai 2020.

Les dix codes sont les suivants : D 4927 1473, D 5473 9656, D 7491 4927, E 8484 2613, H 7925 8576, K 9936 0970, M 5157 5298, Q 7280 8516, T 3393 6362, U 4252 6577.



Pour le prochain tirage, samedi 2 mai, la Française des jeux marquera un retour à une cagnotte de 2 millions d'euros.