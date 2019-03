Loto : les résultats du tirage du samedi 16 mars 2019

publié le 16/03/2019 à 22:51

Le jackpot a été remporté. Un joueur a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 16 mars 2019. Pour remporter les 6 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1 - 19 - 22 - 31 - 33 et le numéro chance 1.



Quatre personnes ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Elles empochent 100.000 euros chacune. Les 54 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : A 5871 3239, C 9973 0381, D 8651 5114, F 1886 0998, F 3478 2556, F 4533 4462, H 9063 8336, L 1419 1988, U 2810 9942, U 6570 2949.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 18 mars 2019. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.