Loto : les résultats du tirage du lundi 11 mars 2019

publié le 11/03/2019 à 23:05

Le jackpot n'a pas été remporté. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce lundi 11 mars 2019. Pour remporter les 4 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 5 - 6 - 16 - 24 - 25 et le numéro chance 1.



En revanche, quatre personnes ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Elles empochent 100.000 euros chacune. Les 45 joueurs ayant trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : A 2634 5105, A 3977 7383, D 1589 6516, F 4032 3418, G 0127 9174, H 9654 9447, P 1001 8557, S 5259 4164, T 4292 3656, T 4504 5491

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 13 mars 2019. Un jackpot de 5 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.