Loto : les résultats du tirage du mercredi 3 juin 2020

publié le 03/06/2020 à 21:03

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux, le tirage gagnant ce mercredi 3 juin 2020 est le suivant : 12 - 13 - 16 - 26 - 44 et le numéro chance 6.

Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison et remporté la cagnotte de 16 millions d'euros. Quatre chanceux ont toutefois réussi à cocher les cinq bons numéros, sans le numéro chance, et remportent 53 351,90 euros. 59 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 882,80 euros. Les numéros du second tirage sont les suivants : 15 - 19 - 40 - 44 - 47.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce mercredi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto.

Les dix codes sont les suivants : H 9549 1138 - K 1023 8604 - K 3041 3397 - L 4971 9487 - M 7581 7189 - O 0989 0860 - O 3380 2745 - T 7408 8475 - U 0153 9052 - U 2620 6417.

Pour le prochain tirage, samedi 6 juin, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 17 millions d'euros.