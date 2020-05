Loto : les résultats du tirage du samedi 23 mai 2020

publié le 23/05/2020 à 23:31

Que fallait-il jouer pour être l'heureux gagnant du tirage du Loto de ce samedi 23 mai 2020 ? Un joueur a t-il remporté le jackpot de 11 millions d'euros mis en jeu ?

Selon les résultats du Loto officiels publiés par la Française de jeux, le tirage gagnant ce samedi 23 mai 2020 est le suivant : 3 - 22 - 23 - 28 - 29 et le numéro chance 2. Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison et remporté la cagnotte de 11 millions d'euros ! Les numéros du second tirage sont les suivants : 5 - 7 - 26 - 32 - 46. Trois personnes ont réussi à trouver les cinq bons numéros, sans le numéro chance, et remportent la somme de 82.509,50 €.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce samedi, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto.

Les dix codes sont les suivants : B 0794 7161, G 2520 9672, H 7325 3407, M 6477 2041, N 2564 8421, P 6482 8750, R 8438 3842, T 9363 6178, V 9005 6324, V 9021 6273.

Pour le prochain tirage, lundi 25 mai, la Française des jeux met en jeu une cagnotte de 12 millions d'euros.