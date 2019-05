Loto : les résultats du tirage du mercredi 22 mai

publié le 22/05/2019 à 23:18

Aucun joueur n'a remporté le jackpot du Loto mis en jeu ce lundi 20 mai. Pour remporter les 10 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1-27-37-48-49 et le numéro chance 1.



Aucun joueur n'a trouvé non plus les cinq bons numéros sans le numéro chance. Les 21 joueurs ayant coché quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : A 3857 2082, E 0710 1019, K 9256 0068, M 1962 7552, P 9132 6685, V 6040 7642, V 6642 8508, W 1325 2087, W 1328 4000, W 1329 0224

Le prochain tirage aura lieu le samedi 25 mai 2019. Un jackpot de 10 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.