Loto : les résultats du tirage du lundi 8 juin 2020

publié le 08/06/2020

Ce lundi 8 juin 2020, le tirage du Loto proposait la somme de 2 millions d'euros à qui trouverait la bonne combinaison, à savoir les cinq numéros entre 1 et 48 et le numéro chance entre 1 et 10.

Il fallait donc jouer les numéros suivants ce lundi : 8 - 22 - 26 - 46 - 2 et le numéro chance 1. Les numéros du second tirage sont : 1 - 2 - 38 - 33 - 13 et le Joker+® : 8 708 783. Malheureusement, aucun joueur n'a eu la chance de toucher le jackpot. Deux joueurs ont malgré tout réussi à cocher les cinq bons numéros, sans le numéro chance, et remportent 73 847,30 euros. 21 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1 716,60 euros.

Si vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante du tirage du Loto de ce lundi, pas de panique, il vous reste une chance de remporter 20.000 euros grâce aux 10 codes Loto présents sur chaque grilles et tirés au sort.

Les dix codes de ce lundi 8 juin sont les suivants : A 1802 7737 - A 1904 9439 - A 2919 6944 - B 5087 5420 - C 5355 3007 - C 5583 4591 - Q 2682 3888 - Q 8990 9606 - U 3378 4762 - U 9304 2045.



Comme aucun joueur n'a remporté les 2 millions d'euros, la FDJ mettra 3 millions d'euros en jeu pour le prochain tirage mercredi 10 juin.