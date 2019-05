Loto : les résultats du tirage du lundi 27 mai

publié le 27/05/2019 à 22:40

Aucun joueur n'a remporté le jackpot du Loto mis en jeu ce lundi 27 mai. Pour remporter les 11 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante :

13-18-28-33-42 et le numéro chance 9.



Un joueur a malgré tout trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Il remporte ainsi 100.000 euros. Les 23 joueurs ayant coché quatre bons numéros et le numéro chance repartent, eux, avec 1.000 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont : A 6212 6913, B 8531 1401, C 6782 8464, F 8645 6468, H 1571 6118, J 4313 4919, P 5683 6675, R 2016 9245, U 0464 5428, U 2057 2020

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 29 mai 2019. Un jackpot de 12 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.