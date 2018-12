Loto : les résultats du tirage du lundi 17 décembre

publié le 17/12/2018 à 23:09

Pour remporter les sept millions d'euros du tirage du Loto de ce lundi 17 décembre, il fallait choisir les cinq bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 2 - 9 - 25 - 30 - 35 et le numéro chance le 9.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 3583 1191, B 1332 1463, C 1728 4771, C 8032 2559, K 4493 1452, M 5592 3074, R 7008 0528, T 9749 9047, U 3986 2202, W 0573 3689.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 19 décembre 2018. Un jackpot de 8 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.