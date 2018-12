Loto : les résultats du tirage du samedi 8 décembre

publié le 08/12/2018 à 23:00

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 8 décembre. Pour remporter les trois millions d'euros, il fallait choisir les cinq bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 11 - 14 - 25 - 29 - 38 et le numéro chance le 8.



Trois personnes ont trouvé la bonne combinaison, sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. 69 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils gagnent ainsi 1.000 euros chacun. De plus, 612 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 8136 8966, A 9587 4102, B 4615 7171, B 8949 9547, E 7348 0140, I 8156 6406, N 6632 3543, N 6667 3867, N 9749 4194, O 6585 8854

Le prochain tirage aura lieu le lundi 10 décembre 2018. Un jackpot de 4 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.