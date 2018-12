Loto : les résultats du tirage du mercredi 12 décembre

publié le 12/12/2018 à 22:39

Pour remporter les cinq millions d'euros du tirage du Loto de ce mercredi 12 décembre, il fallait choisir les cinq bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 12 - 21 - 39 - 44 - 45 et le numéro chance le 5.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : C 1457 4322, C 2317 6907, C 7298 5932, E 4103 0432, G 7604 8006, H 7572 4197, I 8276 7262, O 1449 4771, P 8015 1601, S 4699 9875.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 15 décembre 2018. Un jackpot de 6 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.