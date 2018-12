Loto : les résultats du tirage du samedi 15 décembre

publié le 15/12/2018 à 23:36

Pour remporter les six millions d'euros du tirage du Loto de ce samedi 15 décembre, il fallait choisir les cinq bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1 - 3 - 30 - 32 - 38 et le numéro chance le 6.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 4279 2902, B 2219 2183, F 2593 6778, L 9356 8603, M 3223 1357, O 6733 6610, P 5493 3440, Q 2944 6741, U 9794 6963, S W 0570 7961.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 17 décembre 2018. Un jackpot de 7 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.