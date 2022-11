Loto : les résultats du samedi 12 novembre 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 12 novembre est le suivant : 4 - 14 - 25 - 34 - 44 avec le 7 en numéro chance.

Le jackpot de 15 millions d'euros n'a malheureusement pas été remporté. Quatre joueur ont en revanche trouvé les cinq bons numéros et remportent 64 171,10 euros. Ils sont aussi 199 à avoir trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, et à ainsi gagner 314,80 euros. Enfin, 1.095 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 206,30 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 1 - 20 - 24 - 33 - 46.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 0140 9879 - B 7563 5990 - D 1623 3180 - D 6003 7082 - F 6477 3999 - I 0570 6314 - O 0432 2908 - O 1179 0388 - P 1401 8389 - T 9210 4667

Prochain rendez-vous avec le Loto, dés le lundi 14 novembre, avec une cagnotte de 16 millions d'euros mise en jeu.

