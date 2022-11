Loto : les résultats du mercredi 2 novembre 2022

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce mercredi 2 novembre est le suivant : 4 - 7 - 26 - 38 - 45 avec le 2 en numéro chance.

Le jackpot de 11 millions d'euros n'a pas été remporté. Trois joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remportent 68.119,90 euros. Ils sont 38 à avoir trouvé les quatre bons numéros et l'étoile, et ainsi gagné 1.312,60 euros. Enfin, 437 Français ont réussi à deviner les quatre bons numéros et empochent 411,60 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 11 - 12 - 23 - 24 - 47.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : B 8638 4060, C 9871 4499, E 1174 3637, G 8101 9662, J 0709 2420, K 7692 9001, O 9299 0176, Q 1238 6554, S 4769 9147, W 3474 2035.

Prochain rendez-vous avec le Loto, samedi 5 novembre, avec une cagnotte de 12 millions d'euros mise en jeu.

