publié le 21/08/2019 à 07:41

Le gouvernement fait sa rentrée aujourd'hui. Premier conseil des ministres depuis la trêve entamée le 24 juillet dernier. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, est très attendue sur la loi énergie et la loi sur les mobilités.

Les routiers l'attendent effectivement au tournant. Ces derniers mois, la profession a perdu sa ristourne de deux centimes sur le fioul. Elle va subir les bonus malus sur les CDD courts. Les professionnels menacent déjà de bloquer les routes.

"C'est évident qu'il y a une certaine colère car les dossiers pénalisants pour notre secteur s'accumulent et on est uniquement sur des annonces négatives. Ce n'est pas possible qu'on accepte autant de difficultés à venir", explique à RTL Aline Mesples, la présidente de l'Organisation des transporteurs routiers".

"On ne va pas accepter ces mesures qui font encore baisser la compétitivité des entreprises françaises et donnent des marges de manœuvres très importantes aux entreprises européennes et en particulier celles de l'Est et de la péninsule ibérique qui sont déjà sur nos parts de marché et le marché national. On ne peut pas l'accepter".

Elisabeth Borne sera l'invitée de RTL à 7h45 ce mercredi 21 août.