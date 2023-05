Philippe Caverivière : "Messi est obligé de quitter la France pour retrouver du pouvoir d'achat"

Le député Carlos Martens Bilongo est resté pour la chronique de Philippe Caverivière ce jeudi. Il sort le livre Noir Français. "C’est un titre de livre et un oxymore pour Éric Zemmour. Carlos vous êtes de gauche et vous êtes supporter de l’équipe de foot de Bordeaux : bref, vous n’aimez pas les combats faciles. On peut même parler de masochisme car vous êtes né un 31 décembre, une date assez idéale pour que personne n’en ait rien à foutre de votre anniversaire, bref Carlos vous aimez en chier", commence l'humoriste.

Philippe Caverivière a ensuite évoqué le footballeur argentin Lionel Messi, qui aurait trouvé un accord pour jouer en Arabie Saoudite avec un contrat de 500 millions d’euros à la clé. "Lionel est obligé de quitter la France pour retrouver du pouvoir d’achat, foutue inflation ! Attention, 500 millions c’est pour marcher dans le championnat saoudien, comme en France. Le prix pour jouer c’était 800 millions", dit-il.

"Il y a du racisme dans le foot et dans le sport, en général. Racisme qui s’arrête au moment d’un certain but de la tête Basile Boli, d’un smash de Noah, d’un trou en un de Tiger Woods ou d’un ippon de Clarisse Agbegnénou... Bref, c’est souvent l’excellence qui fait taire le racisme", conclut Philippe Caverivière.

