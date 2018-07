publié le 30/06/2017 à 05:41

Le 1er juillet, rime souvent avec "nouveautés". Une date qui marque également le début des grandes vacances d'été pour les Français et qui signe indubitablement l'entrée en vigueur d'une série de changements qui vont impacter sur le quotidien et le budget des particuliers.



Et parmi les nouvelles mesures qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2017, figure notamment la nécessité, pour les propriétaires bailleurs, de fournir à leurs nouveaux locataires, les diagnostics immobiliers à propos de l'état de l'installation électrique du logement et de l'installation du gaz lorsque celles-ci ont dépassé 15 ans. Une obligation qui ne concerne que les logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 et pour lesquels un contrat de location est signé à compter du 1er juillet 2017.

Allocations chômage

Le 1er juillet 2017 est également une bonne nouvelle pour les 2,5 millions de demandeurs d'emploi qui perçoivent l'Allocation d'aide au retour à l'emploi. L'allocation minimale et la partie fixe de l'Are sont revalorisées de 0,65% au 1er juillet 2017. Les salaires de référence, entièrement composés des rémunérations anciennes d'au moins six mois servant de base au calcul de l'allocation, seront aussi revalorisés de 0,65%.

Retraite : un versement unique pour les "poly-pensionnés"

Un senior qui aura cotisé à plusieurs régimes de retraites pourra désormais demander la liquidation de sa retraite à l'une de ses caisses seulement. À compter du 1er juillet 2017, c'est le dernier régime d'affiliation de l'assuré qui procédera à la liquidation unique de la pension. La pension sera alors calculée par un seul des régimes concernés.

Vignettes Crit'air sur les voitures

La vignette Crit'air est obligatoire depuis janvier 2017, mais son absence sur le pare-brise n'était jusqu'alors pas sanctionnée. Désormais, les automobilistes qui n'auront pas le macaron encourent recevoir une amende de 68 euros. Pour obtenir la vignette, il est nécessaire de s'acquitter d'une redevance de 3,70 euros. Un coût auquel s'ajoute celui de l'acheminement par voie postale du certificat établi, soit un montant total de 4,18 euros par véhicule. Elle est disponible sur le site certificat-air.gouv.

Hausse du prix des médecins spécialistes

Après une hausse des généralistes en mai dernier, c'est au tour des médecins spécialistes d'augmenter leur consultation. Lorsqu'un médecin traitant adresse un patient à un spécialiste, la consultation coûte désormais 30 euros au patient, contre 28 euros auparavant. Le prix de la visite d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue grimpe quant à elle de 37 à 39 euros.

Nouvelle plaque d'immatriculation

À partir du 1er juillet 2017, les propriétaires de motos, scooter, tricycles et quads vont devoir doter leur véhicule d'une nouvelle plaque d'immatriculation au format réglementaire. Le nouveau format requis est de 210 par 130 millimètres. Auparavant, trois tailles de plaques coexistaient pour ces trois catégories de véhicules. Tout conducteur de véhicule sans plaque conforme à partir du 1er juillet s'exposera à une amende de 135 euros.