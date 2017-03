publié le 24/03/2017 à 07:07

Le marché français des véhicules particuliers et utilitaires 100% électriques vient de franchir le cap des 100.000 immatriculations, selon le chiffre de l'Association pour le développement de la mobilité électrique, que RTL vous a révélé vendredi 24 mars. La France devient ainsi le premier pays européen à atteindre un tel parc de véhicules zéro émission.



Et si Carlos Ghosn avait vu juste ? Le patron de Renault a depuis longtemps misé sur l'électrique. Souvent moqué, critiqué pour ce choix. Mais après avoir investit 4 milliards d'euros, sa stratégie commence à être payante. En France la Zoé, produite à Flins, est la voiture électrique la plus vendue ; et dans le monde, sa cousine la Nissan Leaf est en tête. Problème : jusqu'à présent son autonomie était restreinte. Pas de quoi envisager un Paris-Lyon en toute sérénité.

La marque au losange lance ces jours-ci une nouvelle version capable de rouler 400 kilomètres d'une seule traite. Bien sûr en condition normale de circulation - avec la clim' branchée, par exemple -, il ne faut pas rêver : vous ferez 300 kilomètres au maximum. Mais c'est déjà le double par rapport à pas mal de concurrentes.

Un projet de voiture électrique low cost

Reste encore un gros bémol : le temps de recharge des véhicules électriques, entre 30 minutes et 8 heures. Ensuite, le nombre de bornes : seulement 20% des Français possèdent une borne à côté de chez eux. Il y en a à peine 15.000 dans l'Hexagone. D'où la volonté du gouvernement de mettre le pied sur l'accélérateur avec l'installation d'un million de bornes d'ici à 2020.



Renault souhaite faire sauter un tabou : le prix. Après avoir réussit le pari de la voiture pas cher avec Dacia, la marque au losange se tourne vers un projet de voiture électrique low cost. Le véhicule est prévu, dans un premier temps, pour le marché Chinois à seulement 8.000 dollars, soit trois à quatre fois moins cher qu'une Zoé. Même si, à ce tarif, l'autonomie serait limitée à environ 100 kilomètres.