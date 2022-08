Line Renaud appelle Emmanuel Macron à légaliser l’aide active à mourir : "Il vaut mieux partir"

"Quand il n’y a plus de qualité de vie, qu’on s’acharne, il vaut mieux partir." Line Renaud et le député Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi sur la fin de vie unissent leurs plumes dans les colonnes du Journal du Dimanche daté du 21 août 2022. Dans un texte, ils appellent l'exécutif et les parlementaires à faire évoluer la législation afin de garantir aux Français le droit de mourir dans la dignité, une nouvelle liberté.

"Pourquoi vouloir rester jusqu’au bout quand vous savez que vous êtes condamné à court terme et que vos souffrances physiques et psychiques seront, en dépit des progrès de la médecine et du dévouement des soignants, réfractaires à tout traitement thérapeutique ?, demandent-ils. Pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d’une vie qui n’est plus qu’une survie douloureuse sans espoir de guérison ? Ces questions existentielles, nous sommes tous amenés à nous les poser un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches."

Line Renaud reconnaît que plusieurs réformes ont eu lieu ces dernières décennies pour tendre vers ce droit. Cependant, les techniques employées pour guider les patients vers la mort sont susceptibles de causer d'inutiles souffrance. Pointant du doigt une certaine hypocrisie, Line Renaud et Olivier Falorni appellent à ne pas plus simplement laisser mourir pour activement provoquer la mort dans les meilleures conditions. "La sédation profonde et continue jusqu’au décès (...) soulève des questions, expliquent-ils. Dès lors que l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation du patient peut le placer dans une situation ­susceptible de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, peut-on sincèrement considérer cela comme humainement tolérable ?"

Dans cette lettre ouverte destinée aux Français, aux élus et, surtout, aux membres du gouvernement et à Emmanuel Macron, Line Renaud rapporte les situations dangereuses dans lesquelles se placent certaines médecins qui pratiquent déjà, clandestinement, des euthanasies. "Selon une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined), on en compterait entre 2.000 et 4.000 par an. Pire : les deux tiers de ces euthanasies clandestines seraient réalisées à l’insu des patients et de leurs proches", s'alarment-ils dans le journal.

L'exemple belge

Line Renaud appelle la France à s'inspirer d'un état voisin, qui partage de nombreuses valeurs culturelles avec la France. Un pays qui, lui, a une législation plus souple sur la question de la fin de vie : la Belgique. "La légalisation de l’euthanasie en Belgique n’a pas entraîné sa prolifération. En revanche, elle a permis d’en améliorer le suivi et le contrôle, car elle avait déjà cours, là-bas aussi, de façon illégale, exposent les signataires. En matière d’accompagnement des patients en fin de vie, la Belgique, contrairement à la France, n’a pas fait le choix d’opposer les soins palliatifs et l’aide active à mourir. En 2002, elle a adopté successivement trois lois : une première pour légaliser l’euthanasie, une deuxième pour développer les soins palliatifs et une troisième pour préciser les relations entre les patients et le corps médical."

La Belgique n'est pas le seul pays à servir d'exemple à Line Renaud. "Même des pays à forte tradition catholique comme ­l’Espagne ou le Portugal ont légalisé l’aide active à mourir ou s’apprêtent à le faire. Demain, les Français pourront se rendre toujours plus nombreux dans plusieurs pays voisins pour mettre fin à leurs jours en étant accompagnés sur le plan médical", fait-elle remarquer.

L'opinion publique très favorable

Derniers alliés de choix pour Line Renaud : les Français. La chanteuse rappelle les résultats des enquêtes d’opinion qui "montrent avec constance, et de façon claire, que l’immense majorité des Français – 96 % d’après un sondage publié par Ipsos en 2019 – sont favorables à la légalisation de l’euthanasie".

La proposition de loi défendue par Olivier Falorni a déjà été débattue à ­l’Assemblée nationale le 8 avril 2021. Son article premier a été voté par 83 % des députés. Mais la loi n'a jamais été réinscrite à l’ordre du jour du Parlement. C'est cette inertie que la tribune entend combattre. Et Line Renaud de rappeler à Emmanuel Macron ses promesses électorales : "Le 31 mars dernier, à Fouras, en ­Charente-Maritime, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l’interrogeait sur ce sujet : 'Je suis favorable à ce qu’on évolue vers le modèle belge.' C’est justement le sens de cette proposition de loi qui s’inspire profondément de la loi belge. Les ­Français attendent ce droit à leur ultime liberté. Il est donc temps, monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, d’avoir enfin une loi, ici et ­maintenant."

