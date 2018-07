Les TGV renommés : "une révolution pour les Français"

publié le 27/05/2017 à 00:00

La SNCF a déclenché un petit séisme ce vendredi 26 mai en annonçant le changement futur du nom de ses trains à grande vitesse. Cette nouvelle dénomination, "inOui", devrait faire son apparition dans le courant de l'été, sans doute à partir du 2 juillet. Cela concerne uniquement les TGV classiques et non pas l'offre à bas prix Ouigo, qui conserve sa propre identité.



"C’est une révolution pour les Français qui sont très attachés à leurs TGV", commente Bruno Gazeau, le président de la fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT). Il souligne qu’on avait déjà pu percevoir "quelques soubresauts" avec la disparition des idTGV. Pour le président de la FNAUT, la SNCF pratique du "branding" comme cela se voit de plus en plus couramment parmi les grandes entreprises.

"La SNCF a déjà lancé beaucoup de marques", poursuit-il, en expliquant que l’offre "inOui", va permettre clarifier la distinction entre ses trains et l’offre low-cost Ouigo. Mais l’entreprise se prépare également à la fin de son monopole et à sa mise en concurrence d’ici 2020.