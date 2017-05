publié le 06/05/2017 à 08:55

La SNCF est régulièrement critiquée sur le terrain pour ses projets de suppression de lignes, qui font la liaison entre les villes de province, et des trains de nuit, mais aussi les retards, qui touchent les trains de banlieue. Guillaume Pépy, président de l'entreprise, dit être conscient de la situation au micro de RTL : "Le ressenti des clients, c'est la vérité. Le réseau ferroviaire français a vieilli. On a commencé à le rénover avec SNCF Réseau. Il y en a encore pour dix ans. En région parisienne, on va bientôt changer l'alimentation électrique du RER C." Au programme : 5 ans de travaux et un investissement de 200 millions d'euros.



Outre son activité en France, la SNCF réalise 1,2 milliards d'euros, soit quasiment un tiers de son chiffre d'affaires, hors des frontières françaises en 2016. Le président explique que l'entreprise participe pleinement à "la mondialisation des échanges" : "Notre métier, c'est d'exporter le savoir-faire français dans tous les domaines du transport. Quand il faut expédier des macarons français en Chine, c'est nous qui avons la logistique de transports pour qu'en 24 heures, en 36 heures, vous puissiez trouver des macarons français dans un magasin en Chine." Autre illustration à Melbourne, en Australie : "Le plus grand tramway du monde est exploité par la SNCF. Cela créé de l'emploi en France, on a plus de 5.000 salariés en France, qui travaillent pour l'exportation."

Le patron de la SNCF assure que l'entreprise fait des bénéfices, grâce à ses réalisations à travers le monde. "Ces bénéfices bénéficient à la France. Plus de 90% de nos investissements sont faits en France." À partir du 2 juillet, l'ouverture des lignes Le Mans-Rennes et Tours-Bordeaux va permettre de gagner du temps aux usagers. 55 trains ont été achetés à l'usine Alstom de Belfort. Le développement du TGV en France va-t-il se poursuivre ? "Ce sera au nouveau gouvernement d'en discuter avec le Parlement", convient-il. Et de faire un nouveau lien avec l'activité de l'entreprise à l'international. "Au même moment, on est en train d'aider le Maroc à construire sa première ligne à grande vitesse, la première en Afrique."